В тульском рейтинге УК начали учитывать работу организаций по борьбе с коронавирусом
Новый рейтинг планируется опубликовать в начале июля
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В Тульской области реализуется новая методика составления рейтинга УК. Каждая организация оценивается по 14 критериям. Самых значимые из них касаются работы по борьбе с коронавирусом. Об этом говорили в правительстве региона.
Среди ключевых критериев - уборка мест общего пользования, профилактическая дезинфекция, выполнение предписаний Роспотребнадзора, оперативность предоставления информации. Новый рейтинг планируется опубликовать в начале июля.
ИСТОЧНИК KP.RU