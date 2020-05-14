В тульском рейтинге УК начали учитывать работу организаций по борьбе с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T20:04:33+03:00

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В Тульской области реализуется новая методика составления рейтинга УК. Каждая организация оценивается по 14 критериям. Самых значимые из них касаются работы по борьбе с коронавирусом. Об этом говорили в правительстве региона.

Среди ключевых критериев - уборка мест общего пользования, профилактическая дезинфекция, выполнение предписаний Роспотребнадзора, оперативность предоставления информации. Новый рейтинг планируется опубликовать в начале июля.

ИСТОЧНИК KP.RU