14 Май 2020 2020-05-14T19:52:21+03:00

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Надпись "Мир! Дружба! Жвачка!" появилась на крыше дома в центре Тулы. Такими фотографиями пользователи поделились в соцсетях.

Вскоре стало понятно: это промо-кампания одноименного сериала. Его снимали в Туле прошлым летом. Декорациями для съемок стали городские пейзажи, крыша панельной девятиэтажки, сами дома, водоем, парк и другие локации.

ИСТОЧНИК KP.RU