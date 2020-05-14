Надпись "Мир! Дружба! Жвачка!" появилась на крыше дома в центре Тулы
Такими фотографиями пользователи поделились в соцсетях
Фото: “Подслушано в Туле”
Изменить размер текста:
Надпись "Мир! Дружба! Жвачка!" появилась на крыше дома в центре Тулы. Такими фотографиями пользователи поделились в соцсетях.
Вскоре стало понятно: это промо-кампания одноименного сериала. Его снимали в Туле прошлым летом. Декорациями для съемок стали городские пейзажи, крыша панельной девятиэтажки, сами дома, водоем, парк и другие локации.
ИСТОЧНИК KP.RU