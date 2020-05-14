2020-05-14T19:39:22+03:00
Общество

Для жителей Тульской области увеличатся субсидии на оплату коммуналки

На это потребуется дополнительно порядка 30 млн рулей
Мария ВЛАСОВА
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Для жителей Тульской области увеличатся субсидии на оплату коммунальных услуг. Об этом говорили на рабочей встрече в правительстве региона.

Предполагается, что размер ежемесячной субсидии вырастет с 2 800 до 3 500 рублей для жителей со среднедушевым доходом до 6 000 рублей в месяц. Для граждан с доходом от 6 000 до 7 500 тысяч рублей – с 2 200 до 2 700 руб. Для всех остальных туляков с доходом более 7 500 тысяч размер субсидии вырастет в 1,7 раза

На это потребуется из бюджета дополнительно порядка 30 млн рулей.

Предлагаемые региональные меры поддержки будут превышать федеральный стандарт. Ввести субсидии планируется уже с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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