14 Май 2020 2020-05-14T19:21:18+03:00

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В Туле продезинфицировали территорию Центрального парка. Специалисты Тульского спасательного центра МЧС России обеззаразили лавочки, артобъекты, детские площадки и пешеходные дорожки.

Напомним, в регионе начали ослаблять ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. При соблюдении ряда условий можно посещать Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, Баташевский сад, Березовую рощу и лыжроллерную трассу Веденина в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU