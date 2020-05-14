В Туле продезинфицировали территорию Центрального парка
Специалисты обеззаразили лавочки, артобъекты и пешеходные дорожки
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
В Туле продезинфицировали территорию Центрального парка. Специалисты Тульского спасательного центра МЧС России обеззаразили лавочки, артобъекты, детские площадки и пешеходные дорожки.
Напомним, в регионе начали ослаблять ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. При соблюдении ряда условий можно посещать Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, Баташевский сад, Березовую рощу и лыжроллерную трассу Веденина в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU