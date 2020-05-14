В Тульской области пара украла духи из магазина, спрятав в портфеле у ребенка
По данному факту проводится проверка
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В Ясногорске неизвестные мужчина и женщина положили в портфель ребенку парфюмерную воду, а затем покинули магазин.
На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны. Получив приметы подозреваемых, росгвардейцы выдвинулись на поиск. Патрулируя улицы города, они увидели подходивших по описанию граждан.
Злоумышленников задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU