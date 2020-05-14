В Туле водитель иномарки проехал на красный и устроил ДТП
В результате аварии пострадал один человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 мая в 12-10 на улице Каминского в Туле произошло ДТП. 54-летний мужчина на автомобиле «SsangYong Kyron» столкнулся с «Kia Rio» под управлением 56-летнего мужчины.
Авария произошла, по предварительной информации, после того как первый водитель проехал на запрещающий сигнал светофора регулируемого перекрестка.
В результате ДТП пострадал водитель «Kia». После оказанной медицинской помощи был отпущен домой.
ИСТОЧНИК KP.RU