В Туле водитель иномарки проехал на красный и устроил ДТП

14 Май 2020 2020-05-14T17:54:34+03:00

В результате аварии пострадал один человек

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13 мая в 12-10 на улице Каминского в Туле произошло ДТП. 54-летний мужчина на автомобиле «SsangYong Kyron» столкнулся с «Kia Rio» под управлением 56-летнего мужчины.

Авария произошла, по предварительной информации, после того как первый водитель проехал на запрещающий сигнал светофора регулируемого перекрестка.

В результате ДТП пострадал водитель «Kia». После оказанной медицинской помощи был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU