2020-05-14T16:16:20+03:00
Происшествия

В Туле в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Авария произошла в момент поворота грузовика
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 мая около 13:30 в Туле на пересечении улиц Мосина - Ленина произошло ДТП. 61-летний мужчина за рулем грузовика «КАМАЗ» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2106» под управлением 56-летнего мужчины.

По предварительной информации, авария произошла в момент, когда грузовик поворачивал налево с улицы Мосина на улицу Ленина.

В результате ДТП водитель "ВАЗа" скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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