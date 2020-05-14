В Туле в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
Авария произошла в момент поворота грузовика
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 мая около 13:30 в Туле на пересечении улиц Мосина - Ленина произошло ДТП. 61-летний мужчина за рулем грузовика «КАМАЗ» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2106» под управлением 56-летнего мужчины.
По предварительной информации, авария произошла в момент, когда грузовик поворачивал налево с улицы Мосина на улицу Ленина.
В результате ДТП водитель "ВАЗа" скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU