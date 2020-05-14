Как тулякам получить справку об отсутствии коронавируса для посещения бассейна

14 Май 2020 2020-05-14T14:17:14+03:00

Ее можно получить в поликлинике по месту жительства

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В Тульской области возобновляют работу плавательные бассейны. Для того чтобы их начать посещать нужно обзавестись справкой о том, что вы не находитесь под наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Ее можно получить в поликлинике по месту жительства на стойке информации в регистратуре или по электронной почте. Справка оформляется предварительно дистанционным способом: по телефону горячей линии учреждения или вызвав врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU