Как тулякам получить справку об отсутствии коронавируса для посещения бассейна
Ее можно получить в поликлинике по месту жительства
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В Тульской области возобновляют работу плавательные бассейны. Для того чтобы их начать посещать нужно обзавестись справкой о том, что вы не находитесь под наблюдением из-за подозрения на коронавирус.
Ее можно получить в поликлинике по месту жительства на стойке информации в регистратуре или по электронной почте. Справка оформляется предварительно дистанционным способом: по телефону горячей линии учреждения или вызвав врача на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU