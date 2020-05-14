В Туле водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика

14 Май 2020 2020-05-14T13:57:20+03:00

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13 мая в 19:20 около дома 10 по ул. Новомосковской в Туле произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле "Лада Калина", двигаясь по придомовой территории, в зоне действия дорожного знака "жилая зона", наехал на ребенка. 10-летний мальчик переходил дорогу из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП ребёнок был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU