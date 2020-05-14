В Тульской области виновник ДТП с тремя погибшими пойдет под суд
Среди погибших оказался ребенок
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36-летнего жителя Тулы обвиняют в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью. В феврале водитель «Toyota Corolla на 201 км трассы М2 «Крым» столкнулся с двумя автомобилями.
В результате ДТП трое пассажиров автомобиля нарушителя, включая малолетнего ребенка, погибли. Водителю и пассажиру одной из пострадавших машин причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Заместитель прокурора города Щекино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU