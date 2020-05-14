В майские праздники в Туле ежедневно дезинфицировали около 200 автобусов

14 Май 2020 2020-05-14T13:12:37+03:00

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В период праздничных дней ежедневно проходило санитарную обработку порядка 200 автобусов. Дезинфекция городского пассажирского транспорта продолжается как в будни, так и в выходные.

Санитарная обработка пассажирского транспорта проводится на 4 конечных остановках машинами, предоставленными Управлением противопожарной службы.

Одновременно транспортные организации продолжают усиленную аэрозольную и механическую дезинфекцию подвижного состава, как перед выходом на маршрут, так и после высадки пассажиров на конечных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU