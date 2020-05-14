Туляк кулаками забил до смерти знакомого

14 Май 2020 2020-05-14T12:53:31+03:00

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Пьяный 25-летний молодой человек поссорился со своим 60-летним знакомым. После этого несколько раз ударил его кулаком по голове. Инцидент произошел в квартире на улице Седова в Туле. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан. Следователь направил в суд ходатайство о заключении молодого человека под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU