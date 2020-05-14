2020-05-14T12:35:04+03:00
Происшествия

Туляк украл у директора супермаркета мобильник

Похищенное обнаружено и изъято
Мария ВЛАСОВА
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Директор супермаркета в Туле оставила рабочую куртку в торговом зале. Этим воспользовался похититель, находившийся в магазине. Он забрал из кармана куртки мобильный телефон и покинул торговую точку.

После изучения записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции получили основания полагать, что к краже причастен 33-летний безработный ранее судимый местный житель.

Дальнейшая проверка подтвердила верность этой версии. Подозреваемый признался в краже. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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