Туляк украл у директора супермаркета мобильник
Похищенное обнаружено и изъято
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Директор супермаркета в Туле оставила рабочую куртку в торговом зале. Этим воспользовался похититель, находившийся в магазине. Он забрал из кармана куртки мобильный телефон и покинул торговую точку.
После изучения записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции получили основания полагать, что к краже причастен 33-летний безработный ранее судимый местный житель.
Дальнейшая проверка подтвердила верность этой версии. Подозреваемый признался в краже. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU