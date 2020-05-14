2020-05-14T12:19:23+03:00
Происшествия

В тульском поселке захоронили более трех тысяч кубометров опасных химических веществ

По данному факту возбуждено два уголовных дела
Мария ВЛАСОВА
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В р.п. Ленинский-1 на границах территории бывшего ООО «Тульский горнохимический комбинат» захоронили более 3 тысяч м³ опасных химических веществ и нефтепродуктов. Они относятся к 3 классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. В результате произошло загрязнение атмосферного воздуха и почвы.

Пока виновные в этом не установлены. Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено два уголовных дела по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды".

ИСТОЧНИК KP.RU

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