В тульском поселке захоронили более трех тысяч кубометров опасных химических веществ

14 Май 2020 2020-05-14T12:19:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В р.п. Ленинский-1 на границах территории бывшего ООО «Тульский горнохимический комбинат» захоронили более 3 тысяч м³ опасных химических веществ и нефтепродуктов. Они относятся к 3 классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. В результате произошло загрязнение атмосферного воздуха и почвы.

Пока виновные в этом не установлены. Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено два уголовных дела по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды".

ИСТОЧНИК KP.RU