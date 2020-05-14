Двое жителей Тульской области планировали сбывать в регионе героин
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Двое жителей Тульской области планировали сбывать героин в регионе. Запрещенные вещества они хранили в съемной квартире в Алексине.
Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области задержали 24-летнего молодого человека и его 22-летнюю подельницу. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли более 639 грамм героина. При этом наркотик был без примесей, что считается признаком высокого качества.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам покушения на незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU