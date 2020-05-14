Росгвардейцы напоминают тулякам об обязанности носить маски
Росгвардейцы напоминают жителям региона об обязанности носить маски. Сотрудники ведомства в усиленном режиме патрулируют улицы Тулы, Новомосковска, Веневского, Тепло-огаревского, Щёкинского, Заокского и Ясногорского районов.
Именно здесь введён обязательный масочный режим. В остальных районах региона ношение индивидуальных средств защиты в общественных местах носит рекомендательный характер.
Также тулякам напоминают, что разрешены прогулки и занятия физкультурой в парках при условии соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме строгой самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU