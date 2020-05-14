2020-05-14T11:51:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Росгвардейцы напоминают тулякам об обязанности носить маски

Ежедневно выделяются пешие патрули, посты и экипажи вневедомственной охраны
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Росгвардейцы напоминают жителям региона об обязанности носить маски. Сотрудники ведомства в усиленном режиме патрулируют улицы Тулы, Новомосковска, Веневского, Тепло-огаревского, Щёкинского, Заокского и Ясногорского районов.

Именно здесь введён обязательный масочный режим. В остальных районах региона ношение индивидуальных средств защиты в общественных местах носит рекомендательный характер.

Также тулякам напоминают, что разрешены прогулки и занятия физкультурой в парках при условии соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле зафиксирован новый антирекорд по самоизоляции
Горячая линия минздрава Тульской области возобновила работу
Как тулякам получить справку об отсутствии коронавируса для посещения бассейна
В Туле водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика
В Тульской области виновник ДТП с тремя погибшими пойдет под суд
В майские праздники в Туле ежедневно дезинфицировали около 200 автобусов
Туляк кулаками забил до смерти знакомого
Туляк украл у директора супермаркета мобильник
В тульском поселке захоронили более трех тысяч кубометров опасных химических веществ
Двое жителей Тульской области планировали сбывать в регионе героин
Росгвардейцы напоминают тулякам об обязанности носить маски
Из горящей квартиры в Тульской области эвакуировали трех человек
В парке "Патриот" планируют открыть Музей обороны Тулы
Погода в Туле на 14 мая: дождь и +13 градусов тепла
Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций
Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов
В Тульской области около трассы М-4 "Дон" нашли боеприпас
Какие дома 14 мая временно останутся без газа