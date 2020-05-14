Из горящей квартиры в Тульской области эвакуировали трех человек
Происшествие случилось накануне
Фото: Материалы пресс-служб
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13 мая в Киреевском районе на ул. Ленина произошел пожар. Загорелась квартира в одной из многоэтажек. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные.
Огонь удалось ликвидировать за 5 минут. Звеном газодымозащитной службы спасли одного человека, эвакуировали еще троих. Один человек пострадал во время пожара.
В результате происшествия в одной из комнат квартиры сгорел диван и постельные принадлежности.
Причину произошедшего установят специалисты МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU