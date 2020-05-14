2020-05-14T10:27:42+03:00
Происшествия

Из горящей квартиры в Тульской области эвакуировали трех человек

Происшествие случилось накануне
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

13 мая в Киреевском районе на ул. Ленина произошел пожар. Загорелась квартира в одной из многоэтажек. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные.

Огонь удалось ликвидировать за 5 минут. Звеном газодымозащитной службы спасли одного человека, эвакуировали еще троих. Один человек пострадал во время пожара.

В результате происшествия в одной из комнат квартиры сгорел диван и постельные принадлежности.

Причину произошедшего установят специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле зафиксирован новый антирекорд по самоизоляции
Горячая линия минздрава Тульской области возобновила работу
Как тулякам получить справку об отсутствии коронавируса для посещения бассейна
В Туле водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика
В Тульской области виновник ДТП с тремя погибшими пойдет под суд
В майские праздники в Туле ежедневно дезинфицировали около 200 автобусов
Туляк кулаками забил до смерти знакомого
Туляк украл у директора супермаркета мобильник
В тульском поселке захоронили более трех тысяч кубометров опасных химических веществ
Двое жителей Тульской области планировали сбывать в регионе героин
Росгвардейцы напоминают тулякам об обязанности носить маски
Из горящей квартиры в Тульской области эвакуировали трех человек
В парке "Патриот" планируют открыть Музей обороны Тулы
Погода в Туле на 14 мая: дождь и +13 градусов тепла
Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций
Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов
В Тульской области около трассы М-4 "Дон" нашли боеприпас
Какие дома 14 мая временно останутся без газа