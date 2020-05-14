Из горящей квартиры в Тульской области эвакуировали трех человек

14 Май 2020 2020-05-14T10:27:42+03:00

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13 мая в Киреевском районе на ул. Ленина произошел пожар. Загорелась квартира в одной из многоэтажек. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные.

Огонь удалось ликвидировать за 5 минут. Звеном газодымозащитной службы спасли одного человека, эвакуировали еще троих. Один человек пострадал во время пожара.

В результате происшествия в одной из комнат квартиры сгорел диван и постельные принадлежности.

Причину произошедшего установят специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU