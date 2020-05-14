2020-05-14T10:12:37+03:00
Звезды

В парке "Патриот" планируют открыть Музей обороны Тулы

Его создание будет приурочено к 80-летию обороны города
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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К 80-летию обороны Тулы в городе создадут тематический музей. Открыть новый культурный объект планируют в парке "Патриот".

Кроме самого музея появится стационарная выставка посвященная героической обороне Тулы. В ней будут собраны все архивные документы, фотографии и т.д.

С 24 октября по 5 декабря 2021 года - в дни проведения Тульской оборонительной операции - в городе будут проводить познавательные, культурно-массовые, патриотические мероприятия. Площадь Победы украсит световая инсталляция, а город будет оформлен в едином стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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