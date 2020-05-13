Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций

13 Май 2020 2020-05-13T18:17:38+03:00

Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона

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Более 60 дольщиков ООО «Фаворит» уже получили большую часть компенсационных выплат. Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона по ситуации в сфере жилищного строительства и поддержке строительной отрасли Тульской области.

По поручению главы региона Алексея Дюмина решение проблем обманутых дольщиков находится под особым контролем. Проверяется техническая возможность для достройки ряда домов проблемных жилищных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU