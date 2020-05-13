2020-05-13T18:17:38+03:00
Общество

Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций

Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона
Мария ВЛАСОВА
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Более 60 дольщиков ООО «Фаворит» уже получили большую часть компенсационных выплат. Об этом говорили на пресс-конференции в правительстве региона по ситуации в сфере жилищного строительства и поддержке строительной отрасли Тульской области.

По поручению главы региона Алексея Дюмина решение проблем обманутых дольщиков находится под особым контролем. Проверяется техническая возможность для достройки ряда домов проблемных жилищных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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