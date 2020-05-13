Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов

13 Май 2020 2020-05-13T18:05:02+03:00

Дронов направляют в те районы, где чаще всего фиксируются термические точки

Изменить размер текста: A A

Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области контролируют с помощью дронов.

Их направляют в те районы, где чаще всего фиксируются термические точки. Например, в деревню Ясная Поляна Щекинского района. В ходе мониторинга, проведенного накануне, возгорания здесь не зафиксированы.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, а также сжигать мусор, траву и другие отходы на землях общего пользования населенных пунктов. За нарушение запрета грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU