Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов
Дронов направляют в те районы, где чаще всего фиксируются термические точки
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области контролируют с помощью дронов.
Их направляют в те районы, где чаще всего фиксируются термические точки. Например, в деревню Ясная Поляна Щекинского района. В ходе мониторинга, проведенного накануне, возгорания здесь не зафиксированы.
Напомним, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, а также сжигать мусор, траву и другие отходы на землях общего пользования населенных пунктов. За нарушение запрета грозят штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU