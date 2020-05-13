2020-05-13T18:05:02+03:00
Общество

Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов

Дронов направляют в те районы, где чаще всего фиксируются термические точки
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области контролируют с помощью дронов.

Их направляют в те районы, где чаще всего фиксируются термические точки. Например, в деревню Ясная Поляна Щекинского района. В ходе мониторинга, проведенного накануне, возгорания здесь не зафиксированы.

Напомним, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, а также сжигать мусор, траву и другие отходы на землях общего пользования населенных пунктов. За нарушение запрета грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций
Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов
В Тульской области около трассы М-4 "Дон" нашли боеприпас
Какие дома 14 мая временно останутся без газа
Как работают тульские ЗАГСы с 12 мая
В Туле начали обрабатывать территории от борщевика
В Тульской области экс-сотрудник колонии предстанет перед судом за использование подложного диплома
Туляк отправится под суд за убийство знакомого
Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
Трое туляков попались на краже из супермаркета
Туляк продавал наркотики через окно квартиры на первом этаже
В Туле телефонный мошенник обманул пенсионерку почти на три млн рублей
Житель Тульской области похитил четырех кроликов
К концу мая в Тульской области появится более двух тысяч коек для больных коронавирусом
14 мая в Туле ограничат движение по ул. Шишкина и ул. Морозова
13 мая в Туле останутся без света дома на ул. Токарева и ул. Колетвинова
В тульском экзотариуме появились геккон Кюля и иглистые мыши
В Киреевске 16 домов оставались без воды из-за порыва водовода
Погода в Туле 13 мая: переменная облачность, сильный ветер и +12 градусов
В центре Тулы лихач на иномарке устроил гонки
Туляк украл чужой кошелек на заправке
Спустя 20 лет в Тульской области нашли убийцу продавца магазина
В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры
Тульским УК начнут бесплатно предоставлять дезинфицирующее средство для обработки подъездов