2020-05-13T17:53:31+03:00
Общество

Какие дома 14 мая временно останутся без газа

В связи с окончанием периода нерабочих дней возобновлены проверки герметичности газопроводов в многоквартирных домах с временной приостановкой газоснабжения
Мария ВЛАСОВА
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14 мая в доме на ул. Октябрьской, 81 (подъезды №№ 5, 6) с 10:00 до 17:00 будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования - плит, колонок и котлов.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры.

Туляков, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, просят сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте газовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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