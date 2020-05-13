Как работают тульские ЗАГСы с 12 мая

13 Май 2020 2020-05-13T17:44:02+03:00

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С 12 мая предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых действий ведется по предварительной записи через портал Госуслуг.

Государственная регистрация смерти производится после предварительной консультации по телефону - 42-45-30.

Государственная регистрация рождения проводится для граждан, находящихся в родильных домах, консультации по вопросам рождения по телефону - 33-35-45.

Об оказании других услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния консультацию возможно получить по телефону:

- по вопросам регистрации брака - 55-08-31;

- по вопросам расторжения брака - 42-58-09;

- по вопросам перемены имени - 49-05-40;

- по другим вопросам - 55-08-14, 55-08-57.

Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области - 24-98-10, 24-53-88, 24-53-89.

ИСТОЧНИК KP.RU