Как работают тульские ЗАГСы с 12 мая
С 12 мая предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых действий ведется по предварительной записи через портал Госуслуг.
Государственная регистрация смерти производится после предварительной консультации по телефону - 42-45-30.
Государственная регистрация рождения проводится для граждан, находящихся в родильных домах, консультации по вопросам рождения по телефону - 33-35-45.
Об оказании других услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния консультацию возможно получить по телефону:
- по вопросам регистрации брака - 55-08-31;
- по вопросам расторжения брака - 42-58-09;
- по вопросам перемены имени - 49-05-40;
- по другим вопросам - 55-08-14, 55-08-57.
Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области - 24-98-10, 24-53-88, 24-53-89.
ИСТОЧНИК KP.RU