2020-05-13T17:44:02+03:00
Общество

Как работают тульские ЗАГСы с 12 мая

Консультации ведутся по телефону
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 12 мая предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых действий ведется по предварительной записи через портал Госуслуг.

Государственная регистрация смерти производится после предварительной консультации по телефону - 42-45-30.

Государственная регистрация рождения проводится для граждан, находящихся в родильных домах, консультации по вопросам рождения по телефону - 33-35-45.

Об оказании других услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния консультацию возможно получить по телефону:

- по вопросам регистрации брака - 55-08-31;

- по вопросам расторжения брака - 42-58-09;

- по вопросам перемены имени - 49-05-40;

- по другим вопросам - 55-08-14, 55-08-57.

Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области - 24-98-10, 24-53-88, 24-53-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций
Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов
В Тульской области около трассы М-4 "Дон" нашли боеприпас
Какие дома 14 мая временно останутся без газа
Как работают тульские ЗАГСы с 12 мая
В Туле начали обрабатывать территории от борщевика
В Тульской области экс-сотрудник колонии предстанет перед судом за использование подложного диплома
Туляк отправится под суд за убийство знакомого
Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
Трое туляков попались на краже из супермаркета
Туляк продавал наркотики через окно квартиры на первом этаже
В Туле телефонный мошенник обманул пенсионерку почти на три млн рублей
Житель Тульской области похитил четырех кроликов
К концу мая в Тульской области появится более двух тысяч коек для больных коронавирусом
14 мая в Туле ограничат движение по ул. Шишкина и ул. Морозова
13 мая в Туле останутся без света дома на ул. Токарева и ул. Колетвинова
В тульском экзотариуме появились геккон Кюля и иглистые мыши
В Киреевске 16 домов оставались без воды из-за порыва водовода
Погода в Туле 13 мая: переменная облачность, сильный ветер и +12 градусов
В центре Тулы лихач на иномарке устроил гонки
Туляк украл чужой кошелек на заправке
Спустя 20 лет в Тульской области нашли убийцу продавца магазина
В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры
Тульским УК начнут бесплатно предоставлять дезинфицирующее средство для обработки подъездов