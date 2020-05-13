В Туле начали обрабатывать территории от борщевика
Гербицидная обработка проводится с помощью специальных опрыскивателей
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В Туле начали обрабатывать территории от борщевика. Работы стартовали 12 мая. 13 мая на территории Рождественское обработали гербицидом 10 га.
Гербицидная обработка проводится с помощью специальных опрыскивателей. Отмечается, что при обработке не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости с обрабатываемыми территориями.
ИСТОЧНИК KP.RU