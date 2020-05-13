13 Май 2020 2020-05-13T17:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле начали обрабатывать территории от борщевика. Работы стартовали 12 мая. 13 мая на территории Рождественское обработали гербицидом 10 га.

Гербицидная обработка проводится с помощью специальных опрыскивателей. Отмечается, что при обработке не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости с обрабатываемыми территориями.

ИСТОЧНИК KP.RU