В Тульской области экс-сотрудник колонии предстанет перед судом за использование подложного диплома

13 Май 2020 2020-05-13T16:00:38+03:00

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Бывшего сотрудника Алексинской воспитательной колонии обвиняют в приобретении и использовании подложного официального документа.

Претендуя на вышестоящую должность, замещать которую могли только лица с высшим образованием, предоставил в отдел кадров учреждения поддельный диплом об окончании одного из ВУЗов. Махинации раскрыли сотрудники УСБ УФСИН России по Тульской области.

Следственным отделом по городу Алексин СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела. Оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU