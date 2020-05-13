Туляк отправится под суд за убийство знакомого
Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы
Изменить размер текста:
37-летнего жителя Тулы обвиняют в совершении убийства. Пьяный мужчина в ходе ссоры ударил 8 раз ножом знакомого по рукам и в область груди. Инцидент произошел в одной из квартир на ул. Ю. Фучика. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU