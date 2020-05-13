2020-05-13T15:44:53+03:00
Происшествия

Туляк отправится под суд за убийство знакомого

Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы
Мария ВЛАСОВА
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37-летнего жителя Тулы обвиняют в совершении убийства. Пьяный мужчина в ходе ссоры ударил 8 раз ножом знакомого по рукам и в область груди. Инцидент произошел в одной из квартир на ул. Ю. Фучика. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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