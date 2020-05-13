2020-05-13T15:40:23+03:00
Происшествия

Трое туляков попались на краже из супермаркета

Задержанными оказались 21-летний и 34-летний мужчины и 19-летняя девушка
Мария ВЛАСОВА
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Трое туляков попались на краже из супермаркета. На них указал охранник и сообщил сотрудникам магазина, что молодые люди ранее уже совершали кражу из их магазина.

После этого на пульт централизованной охраны по г. Туле поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленников задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу.

У одного из задержанных при себе находился неоплаченный товар. Задержанными оказались 21-летний и 34-летний мужчины и 19-летняя девушка. Их передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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