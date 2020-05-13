Туляк продавал наркотики через окно квартиры на первом этаже

13 Май 2020 2020-05-13T15:01:00+03:00

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В поселке Косая Гора 29-летний мужчина продавал наркотики через окно своей квартиры на первом этаже. Он просил от клиентов максимально соблюдать безопасное расстояние при передаче денег и наркотических средств, и сразу же отходить на полтора-два метра.

Наркополицейские регионального УМВД при силовой поддержке подразделения УКОН УМВД «Гром» задержали мужчину. В присутствии понятых у подозреваемого обнаружили и изъяли более 300 г марихуаны.

В полиции возбуждено уголовное дело, выясняются все детали и обстоятельства его незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU