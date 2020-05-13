2020-05-13T12:57:14+03:00
Происшествия

В Туле телефонный мошенник обманул пенсионерку почти на три млн рублей

Тулячка поняла, что стала жертвой обмана только через несколько дней
Мария ВЛАСОВА
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Телефонный мошенник обманул пенсионерку более чем на 2 млн 700 тысяч рублей. По предварительным данным, , злоумышленник позвонил 84-летней тулячке, представился сотрудником банка и рассказал об угрозе потери денежных средств.

Собеседник говорил о необходимости срочного перевода имеющихся накоплений на защищённые счета, которые позволят сохранить все деньги. Женщина поверила сказанному и перевела деньги.

Спустя несколько дней тулячка обнаружила, что счета, о которых говорил неизвестный по телефону, ей недоступны. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.

Полицейские напоминают тулякам о необходимости советоваться с родственниками и знакомыми при совершении финансовых операций с неизвестными счетами. Особенно следует обратить внимание на тот факт, что работники банков не звонят по своей инициативе гражданам с предложениями переводов денег на новые защищённые счета. Так действуют только мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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