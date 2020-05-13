Житель Тульской области похитил четырех кроликов
В полиции выясняют детали случившегося, в том числе мотивы кражи
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В Белевском районе местный житель проник на чужую придомовую территорию и забрал из клетки четырёх кроликов, разведением которых занимался потерпевший.
Полицейские выяснили, что кражу совершил 40-летний безработный ранее судимый мужчина, проживающий неподалёку. При проверке эта версия подтвердилась.
Похищенные кролики обнаружены и изъяты. Подозреваемый признался в содеянном.
В полиции выясняют детали случившегося, в том числе мотивы хищения.
ИСТОЧНИК KP.RU