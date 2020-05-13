Житель Тульской области похитил четырех кроликов

13 Май 2020 2020-05-13T12:51:12+03:00

В полиции выясняют детали случившегося, в том числе мотивы кражи

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В Белевском районе местный житель проник на чужую придомовую территорию и забрал из клетки четырёх кроликов, разведением которых занимался потерпевший.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 40-летний безработный ранее судимый мужчина, проживающий неподалёку. При проверке эта версия подтвердилась.

Похищенные кролики обнаружены и изъяты. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции выясняют детали случившегося, в том числе мотивы хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU