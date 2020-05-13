13 мая в Туле останутся без света дома на ул. Токарева и ул. Колетвинова

13 Май 2020 2020-05-13T10:19:19+03:00

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13 мая в Туле не будет света в домах по ряду адресов. Отключения электроэнергии потребителей связаны с проведением ремонтных работ. С 12.00 до 15.00 света не будет по следующим адресам:

ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14, 14-а (чётн.);

ул. Немцова, 12;

ул. Кольцова, 2-е, 19, 21, 13/8;

ул. Маяковского, 6;

ул. Короткая, 2-а, 4, 6-а;

ул. Р. Зорге, 1-а, 10

С 12.00 до 19.00 электроэнергию отключат:

ул. Колетвинова, 23;

ул. Староникитская, 39;

ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66, 51, 49;

ул. Пионерская, 39

ул. Октябрьская, 188-а, 182;

Промышленный пр-д, 7, 8, 10;

ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.);

п. Косая Гора: Орловскаое ш., 101-а, 152, 132-а, 80-146 (чётн.), 99-141 (нечётн.);

8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.);

9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.);

10-й пр-д, 76, 91; 11-й пр-зд, 88;

ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.)

ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.);

1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4;

2-й Волоховский пр-д, 1-20;

ул. 3-я Волоховская, 20;

Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.);

ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.);

ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б;

ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.);

ул. Каракозова, 79;

ул. Декабристов, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.);

ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123;

ул. Степанова, 144, 146, 150, 154;

ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.);

пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а;

ул. Каракозова, 79, 5, 11-27;

ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.);

п. Комсомольский: ул. Станционная, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-а, 29-61 (нечётн.), 1, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU