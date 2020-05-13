2020-05-13T09:35:41+03:00
Дом. Семья

В тульском экзотариуме появились геккон Кюля и иглистые мыши

В инкубаторе ждут своего часа гекконы токи
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
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В тульском экзотариуме появились новые постояльцы. На свет появился геккон Кюля Gekko kuhli, семейство Gekkonidae (гекконовые).

Пополнение произошло и у самок иглистой мыши (Acomys cahirinus), сахарного летающего поссума (Petaurus breviceps, (Petaurus breviceps), белобрюхого африканского ежа (Atelerix albiventris).

В инкубаторе ждут своего часа гекконы токи (Gekko gecko ) и василиски (Basiliscus).

ИСТОЧНИК KP.RU

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