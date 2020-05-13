В Киреевске 16 домов оставались без воды из-за порыва водовода

13 Май 2020 2020-05-13T09:25:34+03:00

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Устранить последствия аварии удалось почти через 2 часа

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Вечером 12 мая в Киреевске произошла коммунальная авария. Без воды остались 16 домов различной этажности. Причиной аварии стал порыв водовода диаметром 200 мм.

На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады. Координировала восстановительные работы в районе происшествия оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Устранить последствия аварии удалось к 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU