В Киреевске 16 домов оставались без воды из-за порыва водовода
Устранить последствия аварии удалось почти через 2 часа
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Вечером 12 мая в Киреевске произошла коммунальная авария. Без воды остались 16 домов различной этажности. Причиной аварии стал порыв водовода диаметром 200 мм.
На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады. Координировала восстановительные работы в районе происшествия оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Устранить последствия аварии удалось к 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU