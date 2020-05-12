В центре Тулы лихач на иномарке устроил гонки
Водитель иномарки устроил гонки на пр.Ленина в Туле. Об этом сообщили очевидцы.
Сотрудники Госавтоинспекции региона установили автомобиль и его владельца. Для этого проверялись записи видеокамер как на пр.Ленина, так и на рядом расположенных улицах.
В результате проделанной работы удалось выяснить, что за рулём "БМВ 320" находился 27-летний туляк. Он признался в нарушении ПДД. На него составлены административные протоколы за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора , а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.
ИСТОЧНИК KP.RU