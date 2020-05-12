В центре Тулы лихач на иномарке устроил гонки

12 Май 2020 2020-05-12T19:55:30+03:00

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Водитель иномарки устроил гонки на пр.Ленина в Туле. Об этом сообщили очевидцы.

Сотрудники Госавтоинспекции региона установили автомобиль и его владельца. Для этого проверялись записи видеокамер как на пр.Ленина, так и на рядом расположенных улицах.

В результате проделанной работы удалось выяснить, что за рулём "БМВ 320" находился 27-летний туляк. Он признался в нарушении ПДД. На него составлены административные протоколы за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора , а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

ИСТОЧНИК KP.RU