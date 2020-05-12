Спустя 20 лет в Тульской области нашли убийцу продавца магазина

12 Май 2020 2020-05-12T19:26:06+03:00

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Следственные органы СК России по Тульской области раскрыли убийство женщины, совершенное 20 лет назад.

16 апреля 2000 года в одном из магазинов Белева было обнаружено тело 63-летней женщины - продавца - с признаками насильственной смерти. Кроме того, преступник похитил телевизор, магнитолу и другие вещи. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Но тогда виновного не нашли.

А в марте 2020 года предварительное следствие по делу возобновили. Следователи установили причастность к совершению преступления ранее судимого жителя Московской области. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU