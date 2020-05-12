В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры
Работы проводят не реже 1 раза в 10 дней
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В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры и бункеры накопления ТКО. Работы проводят не реже 1 раза в 10 дней. Об этом говорили 12 мая на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Сотрудники регоператоров, которые собирают и транспортируют отходы, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ежедневно перед выездом производится обработка спецтехники.
Всего задействовано около 190 единиц техники. Создан ее необходимый резерв для бесперебойной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU