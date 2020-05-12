2020-05-12T18:49:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры

Работы проводят не реже 1 раза в 10 дней
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры и бункеры накопления ТКО. Работы проводят не реже 1 раза в 10 дней. Об этом говорили 12 мая на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Сотрудники регоператоров, которые собирают и транспортируют отходы, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ежедневно перед выездом производится обработка спецтехники.

Всего задействовано около 190 единиц техники. Создан ее необходимый резерв для бесперебойной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Тулы лихач на иномарке устроил гонки
Туляк украл чужой кошелек на заправке
Спустя 20 лет в Тульской области нашли убийцу продавца магазина
В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры
Тульским УК начнут бесплатно предоставлять дезинфицирующее средство для обработки подъездов
В Тульскую область вернулись из-за рубежа 77 туристов
Тулякам, купившим путевки в детский лагерь на 1-2 смены, вернут деньги
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
В Туле возобновили работу небольшие магазины
Тулякам разрешили гулять в парках культуры и отдыха
В Тульской области начали работу автошколы
Тульские кладбища открыли для посещения
12 мая в Туле остались без света дома по ряду адресов
В Тульской области проводится до трех тысяч тестов на коронавирус в день
В Туле водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку
В Туле на пересечении ул. Ложевой и Кирова «Рено Логан» насмерть сбил женщину
В Тульской области фура спровоцировала ДТП: погибла водитель легковушки
Жительница Рязанской области обокрала 96-летнего тульского ветерана
Глава тульского минздрава Алексей Эрк выздоровел от коронавируса
Ночной пожар в квартире в Тульской области: пожарные спасли двух человек
Кто в Туле останется без электричества сегодня, 12 мая, из-за проведения профилактических работ
12 мая в Туле дневная температура воздуха поднимется до +23 градусов
В Тульской области семьи с детьми смогут получить по 10 000 рублей на ребёнка
С 12 мая ряд тульских предприятий и организаций может снова выйти на работу
Для туляков снова откроют к посещению плавательные бассейны