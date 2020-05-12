Тульским УК начнут бесплатно предоставлять дезинфицирующее средство для обработки подъездов

12 Май 2020 2020-05-12T18:19:17+03:00

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В Тульской области управляющим компаниям через муниципалитеты начнут бесплатно предоставлять дезинфицирующее средство для обработки подъездов - гипохлорит натрия. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства Тульской области. Об этом говорили на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, УК должны в многоквартирных домах проводить дезинфекционную обработку контактных поверхностей в местах общего пользования (дверные ручки, перила, выключатели, кнопки вызова лифта и кнопки в лифте и т.д.) не менее двух раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU