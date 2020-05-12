В Тульскую область вернулись из-за рубежа 77 туристов
Еще 140 жителей региона продолжают оставаться за рубежом
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В Тульскую область вернулись из-за рубежа 77 туристов. Еще 140 жителей региона продолжают оставаться в чужих странах. Большая часть из них – в ОАЭ, Сербии, Таиланде, Киргизии и на Кипре.
Тулякам, оказавшимся в сложном финансовом положении, помогают материально, благодаря личному участию главы региона Алексея Дюмина. Поддержку, в первую очередь для покупки билетов, получили 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU