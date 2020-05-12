Тулякам, купившим путевки в детский лагерь на 1-2 смены, вернут деньги
Родители, которые купили путевки в детские лагеря для детей в 1 или 2 смену, смогут вернуть деньги.
Туляки, которые самостоятельно купили путевку до 1 марта, получат компенсации в обычном режиме. Ее размер определяется стоимостью путевки и размером дохода семьи. Компенсацию предоставят при наличии талона.
Также родители могут уточнить наличие мест на 3 и 4 смены у директора оздоровительного учреждения. Если такие места есть, то путевку переоформят без дополнительных затрат и ребенок сможет поехать в лагерь после 15 июля.
Напомним, в Тульской области отменено проведение оздоровительной кампании для детей до 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU