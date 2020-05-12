Тулякам, купившим путевки в детский лагерь на 1-2 смены, вернут деньги

12 Май 2020 2020-05-12T17:46:28+03:00

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Родители, которые купили путевки в детские лагеря для детей в 1 или 2 смену, смогут вернуть деньги.

Туляки, которые самостоятельно купили путевку до 1 марта, получат компенсации в обычном режиме. Ее размер определяется стоимостью путевки и размером дохода семьи. Компенсацию предоставят при наличии талона.

Также родители могут уточнить наличие мест на 3 и 4 смены у директора оздоровительного учреждения. Если такие места есть, то путевку переоформят без дополнительных затрат и ребенок сможет поехать в лагерь после 15 июля.

Напомним, в Тульской области отменено проведение оздоровительной кампании для детей до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU