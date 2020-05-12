2020-05-12T17:46:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Тулякам, купившим путевки в детский лагерь на 1-2 смены, вернут деньги

В регионе отменено проведение оздоровительной кампании до 15 июля
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Родители, которые купили путевки в детские лагеря для детей в 1 или 2 смену, смогут вернуть деньги.

Туляки, которые самостоятельно купили путевку до 1 марта, получат компенсации в обычном режиме. Ее размер определяется стоимостью путевки и размером дохода семьи. Компенсацию предоставят при наличии талона.

Также родители могут уточнить наличие мест на 3 и 4 смены у директора оздоровительного учреждения. Если такие места есть, то путевку переоформят без дополнительных затрат и ребенок сможет поехать в лагерь после 15 июля.

Напомним, в Тульской области отменено проведение оздоровительной кампании для детей до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульскую область вернулись из-за рубежа 77 туристов
Тулякам, купившим путевки в детский лагерь на 1-2 смены, вернут деньги
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
В Туле возобновили работу небольшие магазины
Тулякам разрешили гулять в парках культуры и отдыха
В Тульской области начали работу автошколы
Тульские кладбища открыли для посещения
12 мая в Туле остались без света дома по ряду адресов
В Тульской области проводится до трех тысяч тестов на коронавирус в день
В Туле водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку
В Туле на пересечении ул. Ложевой и Кирова «Рено Логан» насмерть сбил женщину
В Тульской области фура спровоцировала ДТП: погибла водитель легковушки
Жительница Рязанской области обокрала 96-летнего тульского ветерана
Глава тульского минздрава Алексей Эрк выздоровел от коронавируса
Ночной пожар в квартире в Тульской области: пожарные спасли двух человек
Кто в Туле останется без электричества сегодня, 12 мая, из-за проведения профилактических работ
12 мая в Туле дневная температура воздуха поднимется до +23 градусов
В Тульской области семьи с детьми смогут получить по 10 000 рублей на ребёнка
С 12 мая ряд тульских предприятий и организаций может снова выйти на работу
Для туляков снова откроют к посещению плавательные бассейны