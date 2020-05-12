2020-05-12T17:23:53+03:00
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В Туле возобновили работу небольшие магазины

При этом обязательно наличие отдельного входа в торговый зал с улицы
Мария ВЛАСОВА
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В Туле разрешили работать магазинам с площадью торговых залов не более 200 кв. метров. Об этом сообщил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Возобновление работы магазинов возможно только при соблюдении следующих требований:

- наличие отдельного входа в торговый зал с улицы;

- обеспечить ежедневную термометрию персонала с обязательной дезинфекцией приборов при контактном применении - после каждого использования протирать средствами дезинфекции;

- обеспечить контроль за состоянием здоровья персонала, при выявлении повешенной температуры и респираторных симптомов изолировать работника и отстранить от работы;

- обеспечить работников магазина масками (при этом менять их не реже 1 раза в 3 часа), кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими салфетками;

- допускать присутствие в торговом зале одновременно не более 3 посетителей;

- обеспечить соблюдение между посетителями торгового зала социальной дистанции не менее 2 метров;

- обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями во время нахождения в магазине;

- обеспечить проведение ежедневной уборки всех торговых помещений и мест общего пользования в течение рабочей смены с применением дезинфицирующих средств с периодичностью 1 раз в 2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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