В Туле возобновили работу небольшие магазины
В Туле разрешили работать магазинам с площадью торговых залов не более 200 кв. метров. Об этом сообщил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.
Возобновление работы магазинов возможно только при соблюдении следующих требований:
- наличие отдельного входа в торговый зал с улицы;
- обеспечить ежедневную термометрию персонала с обязательной дезинфекцией приборов при контактном применении - после каждого использования протирать средствами дезинфекции;
- обеспечить контроль за состоянием здоровья персонала, при выявлении повешенной температуры и респираторных симптомов изолировать работника и отстранить от работы;
- обеспечить работников магазина масками (при этом менять их не реже 1 раза в 3 часа), кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими салфетками;
- допускать присутствие в торговом зале одновременно не более 3 посетителей;
- обеспечить соблюдение между посетителями торгового зала социальной дистанции не менее 2 метров;
- обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями во время нахождения в магазине;
- обеспечить проведение ежедневной уборки всех торговых помещений и мест общего пользования в течение рабочей смены с применением дезинфицирующих средств с периодичностью 1 раз в 2 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU