12 Май 2020 2020-05-12T17:07:46+03:00

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Тулякам разрешили гулять в парках культуры и отдыха. Также жители региона могут посещать их для занятий физической культурой и спортом. Совместные занятия подразумевают, что будут заниматься не более 2 человек на расстоянии более 5 метров.

Разрешены для посещения ЦПКиО; КПКиО; ППКиО; Рогожинский парк, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи (не более 2 человек без учета несовершеннолетних детей). Во всех случаях необходимо использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдение социальной дистанции.

Торговые объекты в парках не возобновляют работу.

ИСТОЧНИК KP.RU