В Тульской области начали работу автошколы
Теорию могут преподавать в дистанционном режиме
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В Тульской области начали работу автошколы. Об этом рассказал председатель комитета региона по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.
Автошколы могут преподавать теорию в дистанционном режиме. Практика возможна при наличии масок у инструкторов и обучающихся и проведении дезинфекции машин.
Напомним, в Тульской области при условии соблюдения санитарных требований частично ограничительные меры начали снимать.
ИСТОЧНИК KP.RU