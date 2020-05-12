12 Май 2020 2020-05-12T16:45:04+03:00

Теорию могут преподавать в дистанционном режиме

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В Тульской области начали работу автошколы. Об этом рассказал председатель комитета региона по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Автошколы могут преподавать теорию в дистанционном режиме. Практика возможна при наличии масок у инструкторов и обучающихся и проведении дезинфекции машин.

Напомним, в Тульской области при условии соблюдения санитарных требований частично ограничительные меры начали снимать.

ИСТОЧНИК KP.RU