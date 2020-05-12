Тульские кладбища открыли для посещения

12 Май 2020 2020-05-12T16:24:48+03:00

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В Тульской области открыли для посещения кладбища. Ранее места погребения были закрыты. Их могли посещать только для погребения.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Указом Губернатора действие большей части ограничительных мер продлено до 31 мая. Однако, исходя из ситуации и рекомендаций главного санитарного врача, часть мер смягчена.

ИСТОЧНИК KP.RU