Тульские кладбища открыли для посещения
В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности
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В Тульской области открыли для посещения кладбища. Ранее места погребения были закрыты. Их могли посещать только для погребения.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Указом Губернатора действие большей части ограничительных мер продлено до 31 мая. Однако, исходя из ситуации и рекомендаций главного санитарного врача, часть мер смягчена.
ИСТОЧНИК KP.RU