12 мая в Туле остались без света дома по ряду адресов
12 мая в Туле остались без света дома по ряду адресов. Отключения электроэнергии потребителей связаны с проведением ремонтных работ. До 19.00 света не будет по следующим адресам:
ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.);
ул. Комсомольская, 5, 7, 55;
ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13;
ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 76-а;
ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 62, 38-а;
ул. Колетвинова, 8-23;
ул. Оборонная, 27, 23, 33-а, 25;
ул. Пионерская, 54;
ул. Войкова, 22-а;
п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.);
ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.);
пер. Луговой, 1-а, 1-12;
ул. Трудовая, 22-б; пер. Лазурный, 5, 13;
ул. Луговая, 4;
ул. Шевченко, 28;
ул. Короткая, 1-а, 1-7;
ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;
ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.);
ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);
ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;
ул. Кольцова, 2-е, 19;
ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а;
10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123;
12-й пр-д, 61;
25-й пр-д, 17-49 (нечётн.);
31-й пр-д, 2-48 (чётн.);
Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.);
5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14;
9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а;
1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);
Новорабочий пр-д 13-26, 40-50;
2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а;
3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.);
4-й Лихвинский пр-д, 2-7;
п. Михалково: ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22;
ул. Невская, 10, 19, 11;
ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7;
ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а;
ул. Вятская, 2, 4;
Тверская, 2, 5, 6, 13;
ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.);
ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20;
ул. Казанская, 2;
ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а;
ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 34-а, 27-а;
пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.);
ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33;
пр-д Верхний;
ул. Батищева, 2-14 (чётн.);
пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8;
пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а.
Кроме того, до 16.00 в д. Харино, Ленинского района на ул. Южная, ул. 2-я Южная будут производиться работы по замене опоры.
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