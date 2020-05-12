12 Май 2020 2020-05-12T16:03:57+03:00

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12 мая в Туле остались без света дома по ряду адресов. Отключения электроэнергии потребителей связаны с проведением ремонтных работ. До 19.00 света не будет по следующим адресам:

ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.);

ул. Комсомольская, 5, 7, 55;

ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13;

ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 76-а;

ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 62, 38-а;

ул. Колетвинова, 8-23;

ул. Оборонная, 27, 23, 33-а, 25;

ул. Пионерская, 54;

ул. Войкова, 22-а;

п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.);

пер. Луговой, 1-а, 1-12;

ул. Трудовая, 22-б; пер. Лазурный, 5, 13;

ул. Луговая, 4;

ул. Шевченко, 28;

ул. Короткая, 1-а, 1-7;

ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;

ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.);

ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.);

ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-г;

ул. Кольцова, 2-е, 19;

ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а;

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр-д, 61;

25-й пр-д, 17-49 (нечётн.);

31-й пр-д, 2-48 (чётн.);

Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.);

5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14;

9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а;

1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);

Новорабочий пр-д 13-26, 40-50;

2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а;

3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.);

4-й Лихвинский пр-д, 2-7;

п. Михалково: ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22;

ул. Невская, 10, 19, 11;

ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7;

ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а;

ул. Вятская, 2, 4;

Тверская, 2, 5, 6, 13;

ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.);

ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20;

ул. Казанская, 2;

ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а;

ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 34-а, 27-а;

пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.);

ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33;

пр-д Верхний;

ул. Батищева, 2-14 (чётн.);

пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8;

пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а.

Кроме того, до 16.00 в д. Харино, Ленинского района на ул. Южная, ул. 2-я Южная будут производиться работы по замене опоры.

ИСТОЧНИК KP.RU