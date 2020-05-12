В Туле водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку
По предварительным данным, мужчина не убедился в безопасности маневра
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 мая в 12-00 на улице М. Тореза в Туле произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» наехал на 80-летнюю женщину.
По предварительным данным, водитель при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра.
В результате ДТП пострадала пенсионерка. После оказанной медицинской помощи ее отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU