В Туле водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку

12 Май 2020 2020-05-12T13:08:45+03:00

По предварительным данным, мужчина не убедился в безопасности маневра

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8 мая в 12-00 на улице М. Тореза в Туле произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» наехал на 80-летнюю женщину.

По предварительным данным, водитель при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП пострадала пенсионерка. После оказанной медицинской помощи ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU