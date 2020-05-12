В Туле на пересечении ул. Ложевой и Кирова «Рено Логан» насмерть сбил женщину

12 Май 2020 2020-05-12T12:59:36+03:00

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9 мая в 21.37 на пересечении улиц Ложевая и Кирова в Туле произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «Рено Логан» наехал на пешехода, 49-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU