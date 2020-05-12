В Тульской области фура спровоцировала ДТП: погибла водитель легковушки

12 Май 2020 2020-05-12T12:45:39+03:00

Еще один человек оказался в больнице

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11 мая в 16-50 на 7 км дороги «Новомосковск – Иван-Озеро – Савино» Новомосковского района произошло ДТП.

23-летний молодой человек на автомобиле «Scania G 380» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию. Из-за этого он столкнулся с движущимся в попутном направлении «Audi A6» под управлением 69-летней женщины.

От удара легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом «Man NGS» с полуприцепом под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Audi» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее пассажир, 64-летний мужчина, госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU