2020-05-12T10:52:46+03:00
Происшествия

Жительница Рязанской области обокрала 96-летнего тульского ветерана

Злоумышленница будет отбывать наказание за решеткой
Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Туле вынесли приговор жительнице Рязанской области, ее признали виновной в краже группой лиц по предварительному сговору.

В апреле прошлого года осужденная со своей подельницей представились работниками почты и зашли в квартиру 96-летней женщины-ветеран ветерана Великой Отечественной войны.

Одна злоумышленница начала отвлекать пожилую женщину на кухне, рассказывая о подарке за заполнение анкеты. В это время вторая похитила из шкафа ветерана два конверта со сбережениями. После чего сообщницы с похищенным скрылись, причинив ветерану ущерб в сумме 200 тыс. рублей.

Фигурантке уголовного дела назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Соучастница осуждена к трем годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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