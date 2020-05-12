Жительница Рязанской области обокрала 96-летнего тульского ветерана
В Туле вынесли приговор жительнице Рязанской области, ее признали виновной в краже группой лиц по предварительному сговору.
В апреле прошлого года осужденная со своей подельницей представились работниками почты и зашли в квартиру 96-летней женщины-ветеран ветерана Великой Отечественной войны.
Одна злоумышленница начала отвлекать пожилую женщину на кухне, рассказывая о подарке за заполнение анкеты. В это время вторая похитила из шкафа ветерана два конверта со сбережениями. После чего сообщницы с похищенным скрылись, причинив ветерану ущерб в сумме 200 тыс. рублей.
Фигурантке уголовного дела назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Соучастница осуждена к трем годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU