Глава тульского минздрава Алексей Эрк выздоровел от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T10:39:30+03:00

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Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк выздоровел от коронавируса. 10 мая глава ведомства получил второй отрицательный результат на вирус.

О том, что Алексей Эрк заразился коронаивирусом стало известно еще 28 апреля. Заболевание у него протекало без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и работал дистанционно. У членов семьи, сотрудников ведомства, контактировавших с министром, были взяты анализы на COVID. Результаты у всех – отрицательные.

- Я благодарен семье, коллегам, Губернатору Алексею Дюмину за понимание и поддержку. За работой время на самоизоляции прошло быстро, все вопросы решались по телефону или по видеосвязи. Больше всего беспокоился за семью и сотрудников министерства. К счастью, никто из них не заболел, - сообщил Алексей Эрк.

В здании министерства провели дезинфекцию. С сегодняшнего дня все ведомство и его руководитель продолжат работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU