Глава тульского минздрава Алексей Эрк выздоровел от коронавируса
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк выздоровел от коронавируса. 10 мая глава ведомства получил второй отрицательный результат на вирус.
О том, что Алексей Эрк заразился коронаивирусом стало известно еще 28 апреля. Заболевание у него протекало без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и работал дистанционно. У членов семьи, сотрудников ведомства, контактировавших с министром, были взяты анализы на COVID. Результаты у всех – отрицательные.
- Я благодарен семье, коллегам, Губернатору Алексею Дюмину за понимание и поддержку. За работой время на самоизоляции прошло быстро, все вопросы решались по телефону или по видеосвязи. Больше всего беспокоился за семью и сотрудников министерства. К счастью, никто из них не заболел, - сообщил Алексей Эрк.
В здании министерства провели дезинфекцию. С сегодняшнего дня все ведомство и его руководитель продолжат работу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU