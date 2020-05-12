2020-05-12T10:05:14+03:00
Происшествия

Ночной пожар в квартире в Тульской области: пожарные спасли двух человек

С огнем боролись 10 спасателей
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Минувшей ночью в Ефремове на улице Химиков произошел пожар. Горела квартира в одной из многоэтажек. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные расчеты.

Пожарным удалось потушить огонь за 7 минут. Из горящей квартиры спасли двух человек при помощи звена газодымозащитной службы. К счастью, обошлось без жертв. В одной из комнат горящей квартиры обгорела кровать и постельные принадлежности.

На пожаре работали 10 спасателей. Причину произошедшего предстоит установить специалистам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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