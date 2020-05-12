Ночной пожар в квартире в Тульской области: пожарные спасли двух человек
С огнем боролись 10 спасателей
Фото: МЧС России по Тульской области
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Минувшей ночью в Ефремове на улице Химиков произошел пожар. Горела квартира в одной из многоэтажек. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные расчеты.
Пожарным удалось потушить огонь за 7 минут. Из горящей квартиры спасли двух человек при помощи звена газодымозащитной службы. К счастью, обошлось без жертв. В одной из комнат горящей квартиры обгорела кровать и постельные принадлежности.
На пожаре работали 10 спасателей. Причину произошедшего предстоит установить специалистам МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU