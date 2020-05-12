Кто в Туле останется без электричества сегодня, 12 мая, из-за проведения профилактических работ
По сообщению ресурсоснабжающей организации отключения энергоснабжения в Туле запланированы по следующим адресам:
С 12:00 до 19:00: ул. Набережная Дрейера, 18-28 (четн.); ул. Комсомольская, 5, 7, 55; ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Луначарского, 44-74 (четн.), 76-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечетн.), 34-44 (четн.), 62, 38-а; ул. Колетвинова, 8-23; ул. Оборонная, 27, 23, 33-а, 25; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а; п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечетн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б; пер. Лазурный, 5, 13; ул. Луговая, 4; ул. Шевченко, 28; пр-т Ленина, 57, 57-а; ул. Л. Толстого, 114-б; ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечетн.), 2-14 (четн.), 14-а; ул. Кольцова, 3-31 (нечетн.), 2-а, 2-б, 2-24 (четн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (четн.), 3-27 (нечетн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечетн.), 2-14 (четн.), 1-г; ул. Кольцова, 2-е, 19; ул. Н. Крупской, 3-25 (нечетн.), 4-14 (четн.), 14-а; 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 25-й пр-зд, 17-49 (нечетн.); 31-й пр-зд, 2-48 (четн.); п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28 (четн.), 28-а; 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8-48 (четн.), 3-33 (нечетн.); Новорабочи пр-зд 13-26, 40-50;2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечетн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41, 41-а (нечетн.), 18, 22-42 (четн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; п. Михалково: ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22; ул. Невская, 10, 19, 11; ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7; ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечетн.), 10-60 (четн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а; ул. Вятская, 2, 4; Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (четн.), 15-39 (нечетн.); ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20; ул. Казанская, 2; ул. Л. Толстого, 38-68 (четн.), 45-75 (нечетн.), 65-а, 69-а; ул. Буденного, 32-56 (четн.), 19-43 (нечетн.), 34-а, 27-а; пер. Лагерный 3-27 (нечетн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 28-34 (четн.), 31, 33; пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (четн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечетн.), 2-14 (четн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (четн.), 3-11 (нечетн.), 11-а.
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